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白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，在美國總統特朗普即將與中國國家主席習近平在二十國組織(G20)領袖峰會期間會面之前，支持全球主義論者(globalist)的億萬富豪們正向白宮全方位施壓，要求美中就貿易爭拗達成和解協議，但特朗普不會向這些華爾街精英以及高盛就範，仍會自主作出決策。

納瓦羅周五向智囊組織CSIS表示，全球主義論者就美中貿易問題向白宮施壓，是中國政府向美國施加影響力的一部分。他沒有具體指明是哪些企業高層向華府作出施壓，但間接提到高盛。

納瓦羅稱，特朗普在處理美中貿易問題上做得十分出色，因此他一直都無須得到華爾街的幫助，亦一向無須高盛的幫助，目前也無須幫助。

納瓦羅提及的高盛，過往及現時都有來自高盛的前僱員加入白宮，現任美國財長努欽(Steven Mnuchin)就曾任職於高盛，而前白宮國家安全顧問科恩(Gary Cohn)亦是來自高盛，兩人都是推動特朗普對華採取妥協政策的主要人物。

G20領袖峰會將於本月底在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行，外界普遍預料期間將舉行「習特會」，會晤將有助降低中美的貿易對峙。兩國近期互相啟動向對方的入口貨物加徵關稅，甚至可能進行全面貿易戰。