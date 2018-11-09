中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)連續第3日收貶，跌155點子，收一周新低，中段一度跌穿6.95，低見6.9523。

人民幣兌美元在岸價收報6.9440，較上日下午4時30分收報6.9285，大跌155點子或0.22%；較晚上11時30分最後成交價6.9340，走弱100點子。

離岸價(CNH)亦失守6.94，低見6.9477，截至香港時間下午5時48分，離岸價報6.9430，在岸價報6.9471。

官方今日開出的中間價第2日下調，報6.9329，較上日中間價6.9163，下調166點子或0.24%。

交易員指出，美國聯儲局議息決議推動美滙指數大幅上行，人民幣亦順勢走低，但市場情緒很平靜，沒有太大的波動。若美元延續強勢，人民幣或逐漸接近6.98元的前期低位，但預計破7可能性仍不大。

另有交易員認為，國家統計局最新公布的中國10月通脹數據對滙市影響非常有限，而美元偏強時客盤購滙亦增加，大行適度提供美元流動性，確保人民幣基本穩定；目前影響人民幣貶值的內外部因素仍在，人民幣轉為明顯升值可能性亦非常低。

中國上月通脹符合預期，國家統計局公布，10月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，與上月持平。