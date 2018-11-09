國家外滙管理局公布，以人民幣計，今年第三季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入196.73億元(人民幣‧下同)，流出179.18億元，淨流入17.55億元；中國境內金融機構對境外直接投資流出208.81億元，流入90.18億元，淨流出118.62億元。
按美元計值，第三季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入28.95億美元，流出26.37億美元，淨流入2.58億美元；中國境內金融機構對境外直接投資流出30.73億美元，流入13.27億美元，淨流出17.46億美元。
今日 16:16 中國財經
國家外滙管理局公布，以人民幣計，今年第三季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入196.73億元(人民幣‧下同)，流出179.18億元，淨流入17.55億元；中國境內金融機構對境外直接投資流出208.81億元，流入90.18億元，淨流出118.62億元。
按美元計值，第三季境外投資者對中國境內金融機構直接投資流入28.95億美元，流出26.37億美元，淨流入2.58億美元；中國境內金融機構對境外直接投資流出30.73億美元，流入13.27億美元，淨流出17.46億美元。
|下一篇：
|胡英明接任懲教署署長
|上一篇：
|中銀香港維持最優惠利率不變