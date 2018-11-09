中國財經

內地股市下滑，上證指數收挫近1.4%，失守2600點關口，連續第5日走低。市場交投淡靜，兩市成交合計進一步縮減至2743億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫2.9%，終止連升兩周。

上證指數今早低開14點後跌幅擴大，午後在2600點附近徘徊，接近全日最低位收市，收報2598點，挫36點或1.39%，成交1212.6億元。

深成指亦反覆走低，收市報7648點，跌49點或0.64%，最低見7626點，跌71點或0.93%；高見7705點，升7點或0.09%，成交1530.29億元。

滬深300指數報3167點，挫45點或1.41%；創業板指數報1322點，跌6點或0.51%。

分析師表示，今日大市低開低走，市場熱點匱乏，金融股受利淡消息影響整體走勢疲弱，對滬指形成明顯拖累。此外，今日公布的10月通脹數據令市場對經濟可能出現滯漲的擔憂加劇，料短期大市仍以反覆上落調整為主。

各板塊普遍下跌，金融、石油、水泥、煤炭股挫逾1%；有色金屬、房地產、鋼鐵、化工、電力股偏軟；半新股則漲逾3%；物資外貿股靠穩。

中國上月通脹符合預期，國家統計局公布，10月份居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，與上月持平。