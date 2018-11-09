中國財經

台灣股市收跌，加權指數收報9830點，挫115點或1.16%。

台股今早低開23點，其後跌幅擴大，低見9798點，終止連續兩日上升，失守9900點關口。其中，食品股挫2.67%，紡織股挫1.41%，機電股挫1.32%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨隔晚美股納指受壓，因美國聯儲局議息後聲明表示商業投資增速已放緩，科技股領跌，加上亞太區其他股市下滑，拖累大市走軟。

個股方面，重磅股大立光挫3.75%，聯發科挫2.77%，台積電挫2.33%，鴻海亦跌0.65%。