中國財經

人民銀行營管部聯同北京銀保監會籌備組、北京證監局和北京金融局，召開地區民營企業融資座談會。10家銀行和證券公司代表亦有參與座談會。

營管部及各局負責人在座談會上表示，今年以來，受多種內外部因素影響，民營企業經營出現了一些困難，風險暴露增多，導致金融機構和金融市場對民營企業的風險偏好下降，民企融資難度上升。

針對相關問題，央行營管部在會上稱，下一步將加大貨幣政策支持力度，增強金融機構服務民營企業的能力。無論是中資銀行還是外資銀行，無論是大型銀行還是小型銀行，對於符合條件的再貸款、再貼現申請，均即時受理，加快辦理，增強金融機構信貸投放能力。

同時，將積極貫徹落實「民營企業債券融資支持工具​​」相關政策，力推首批「民營企業債券融資支持工具​​」盡快發行，同步梳理第二批符合條件的民企名單。積極參與民營企業股權融資支持工具​​相關工作。

另外，與會的銀行及券商亦在會上提議，增加民營企業信貸投放，對暫時遇到流動性困難，但有市場、有前景、技術有競爭力的民營企業不抽貸、不斷貸；將政策優惠傳導至民營企業；積極參與民企債券融資支持工具​​相關工作，支持符合條件的民營企業發行債券；加強民營企業股權融資支持，以及優化民營企業金融生態環境，培育有效融資需求。