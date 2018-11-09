中國財經

中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清接受《人民日報》專訪時表示，民營企業是銀行的​​戰略性業務客戶，成長潛力極大，佔的比重會愈來愈高，幫助民營企業渡過難關，就是幫助金融業邁過打好防範化解金融風險攻堅戰這個重大關口。

他認為，金融機構要充分、清醒地認識到服務好民營企業的重要性和緊迫性，千方百計構建銀企命運共同體，同舟共濟、同興共榮，共同發展。

郭樹清指出，據不完全統計，現在銀行業貸款餘額中，民營企業貸款佔25%，而民營經濟在國民經濟中的份額超過60%。民營企業從銀行得到的貸款，和它在經濟中的比重還不相匹配、不相適應。從長遠來看，銀行業對民營企業的貸款支持，應該契合民營經濟在國民經濟中的相應比重。因此，對民營企業金融服務，當局也會設定相應的政策目標，讓民營企業從金融機構獲得充足的資金支持。

他續稱，初步考慮對民營企業的貸款要實現「一二五」的目標，即在新增的公司類貸款中，大型銀行對民營企業的貸款不低於1/3，中小型銀行不低於2/3 ，爭取3年以後，銀行業對民營企業的貸款，佔新增公司類貸款的比例不低於50%。

另外，他提到，《商業銀行理財子公司管理辦法》已公開向社會徵求意見，本月下旬將正式發布，預計將可調動更多理財資金用於支持民營企業。