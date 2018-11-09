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阿里巴巴首席執行官張勇相信，雲計算將成為該公司未來的主要業務。

阿里的雲計算業務正快速增長，截至9月底止的季度，該項業務收入增至56.7億元人民幣，按年大增九成，佔公司總收入的比例由5%升至7%。張勇接受CNBC訪問時指出，阿里堅信未來每一項業務都將以雲為驅動力，很高興在新的數碼時代建立這一雲基礎設施，這將支持所有的業務。

阿里今年稍早時候宣布設計人工智能(AI)晶片，開發能夠處理海量數據的伺服器，以助阿里提升雲業務。張勇表示，晶片是計算能力的核心。若要將AI融入業務，這一切都是關於計算能力，因此阿里必須在晶片上付出時間。

另外，對於明年9月將接替阿里創辦人馬雲出任董事局主席，張勇透露，這已經計劃了很長時間，稱馬雲試圖說服他接受，並已談論了好幾次，但明白對方的決定，而這一切都是為了阿里巴巴的未來。

談到與馬雲之間的關係，張勇形容，與對方會面就像久別重逢的兄弟喝咖啡敍舊一樣，稱馬雲只是分享想法，談一些與商業相關的東西，但也談一些無關生意的東西，可能是關於人或經驗。

張勇認為，自己的領導風格是對馬雲的補充，又稱馬雲有很多想法，倘若對方在不同場合3次對他重複表達其想法，那麼這就是一個非常嚴肅的建議。