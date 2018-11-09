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外電引述知情人士透露，復星國際(00656)正與巴西牛肉生產商Minerva洽談，投資其海外業務。

知情人士稱，總部位於聖保羅的Minerva正尋找主要投資者，幫助其Athena Foods子公司在智利IPO，最快可能明年3月定價，也可能是非公開發行。

知情人士表示，Minerva已與復星簽署保密協議，並與其他潛在投資者進行了會談。

Minerva和復星均對消息拒絕發表評論。

Minerva今年9月稱，計劃通過出售Athena Foods的少數股權，籌集不超過約4億美元。