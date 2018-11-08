中國財經

中國國務院辦公廳日前發布通知要求，抓緊制定出台鼓勵銀行業金融機構對民營企業加大信貸支持力度的政策措施，防止對民營企業隨意減少授信、抽貸斷貸「一刀切」等做法，進一步推動優化營商環境政策落實。

通知指出，中國營商環境仍存在一些短板和突出問題，企業負擔仍需降低，小微企業融資難融資貴仍待緩解，投資和貿易便利化水平仍有待進一步提升，要求各部門按照職責分工加快打造市場化、法治化、國際化營商環境，增強企業發展信心和競爭力。

通知表示，人民銀行要牽頭會同有關部門疏通貨幣信貸政策傳導機制，綜合運用多種工具，細化監管措施，強化政策協調，提高政策精準度，穩定市場預期。

通知並稱，要進一步減少社會資本市場准入限制，盡快在民航、鐵路、公路、油氣、電訊等領域，落實一批高質量的項目吸引社會資本參與。

在推動外商投資和貿易便利化方面，要求發改委、商務部要在明年3月底前，全面清理取消在外商投資准入負面清單以外領域針對外資設置的准入限制，實現市場准入內外資標準一致。將符合條件的外資項目納入重大建設項目範圍，或依申請按程序加快調整列入相關產業規劃，給予用地、用海審批等支持。

通知要求財政部、稅務總局要抓緊制定出台完善出口退稅政策的操作文件，提高部分商品出口退稅率，推動實體經濟降成本、保持外貿穩定增長。

進一步減輕企業稅費負擔，降低企業生產經營成本，嚴格執行已公布的涉企保證金目錄清單，進一步降低涉企保證金繳納標準，推廣以銀行保函替代現金繳納保證金。