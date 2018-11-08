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今日 17:56 中國財經

人民幣窄幅上落 收跌32點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)窄幅上落，收市跌32點子，至一周的新低；最新跌穿6.93，低見6.9362。

人民幣兌美元在岸價收報6.9285，較上日下午4時30分收報6.9253，跌32點子或0.05%；較晚上11時30分最後成交價6.9214，走弱71點子。

離岸價(CNH)一度失守6.93，低見6.9314，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.9275，在岸價報6.9319。

官方今日開出的中間價報6.9163，較上日中間價6.9065，下調98點子或0.14%。

交易員指出，美滙指數偏強，使人民幣再度承壓，但貶值壓力較之前略有緩解，且美國聯儲局議息會議前市場情緒偏謹慎；總體判斷人民幣短期破7概率下跌，後市仍看美元動向。

另有交易員認為，各方對美國中期選舉後的中美貿易走向看法分歧較大，各方也期待在11月底舉行的二十國集團峰會(G20)期間，中國國家主席習近平與美國總統特朗普會面的結果。至於中國最新公布的10月貿易數據遠超市場預期，這估計是搶出口的結果，滙市對該數據反應平靜。

海關總署公布，以人民幣計，10月出口按年增長20.1%，勝市場預期增長14.2%；進口按年增26.3%，勝預期增長17.7%。10月貿易順差2336.3億元。

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