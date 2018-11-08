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今日 15:56 中國財經

中國10月外貿遠超預期 惟明年形勢堪憂

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在人民幣貶值和出口搶單雙重支持下，中國10月外貿遠勝預期。分析預期，今年出口料能保持雙位數增長，但明年的外貿形勢則難以樂觀。

海關總署公布，以人民幣計，10月出口按年增長20.1%，勝市場預期增長14.2%；進口按年增26.3%，勝預期增長17.7%。10月貿易順差2336.3億元。

美元計，中國10月出口按年增15.6%，勝市場預期增11.7%；進口按年增21.4%，勝市場預期增14.5%。10月貿易順差340.2億元。

今年首10個月，以人民幣計，出口按年增7.9%；進口增15.5%；貿易順差1.66萬億元，收窄26.1%。以美元計，出口按年增12.6%；進口增20.3%；貿易順差2542億元，收窄22.3%。

中國國際經濟交流中心指出，中國10月貿易數據相當不錯，一方面與國內降低關稅、擴大進口的政策有關，進口大增，同時滙率貶值及外貿企業的搶單等，均成為今年外貿數據亮麗的重要原因，估計到年底外貿形勢仍不錯。

不過，因中美貿易戰的不確定性在上升，同時企業對明年的預期也不是很好，若美國繼續跟貿易夥伴摩擦不斷，勢必會影響全球的貿易形勢，在內外需雙雙面臨回落的壓力下，明年的外貿形勢會比較嚴竣。

中原銀行預計，後續兩個月外貿仍有可能維持目前的態勢，但明年就不樂觀了。從廣交會的結果看，很多企業對明年外貿預期並不樂觀，同時中國以至全球經濟增長都在減速，內外需雙雙回落，以及中美貿易摩擦的不確定性，有可能導致明年外貿出現斷崖式下滑，從而拖累經濟。

華寶信託認為，10月進出口數據超預期，一是今年還是有出口搶單因素，二是人民幣貶值對此前美國對中國出口產品加徵關稅有一定對沖，三是從歷史情況看，第四季有聖誕節效應，因此儘管近期全球PMI和貿易都有所下滑，中國進出口仍表現強勁，說明中國處於全球產業鏈比較重要的環節，很多都是唯一供應商，年內外貿預計能保持強勁，出口增速約在10%。

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