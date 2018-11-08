中國財經

內地股市先升後跌，上證指數連續第4日下滑，收跌5點。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減逾12%至2966億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開18點，其後反覆走高，一度高見2662點，升21點或0.8%，尾段由升轉跌，低見2632點，跌9點或0.34%，全日收市報2635點，跌5點或0.22%，成交1286.69億元。

深成指亦先升後倒跌，全日收報7698點，跌54點或0.7%，最低見7692點，跌59點或0.77%；高見7823點，升71點或0.92%，成交1679.06億元。

滬深300指數報3212點，跌9點或0.28%；創業板指數報1329點，挫16點或1.2%。

分析師表示，雖然隔晚美國股市大漲帶動今日周邊股市普遍走揚，且今日公布的外貿數據遠超預期，但大市仍高開低走，延續調整。市場擔憂科創板的推出會加大融資壓力，投資者對大市繼續上攻信心不足，好淡分歧造成短期市場反覆上落，料後市繼續窄幅調整。

各板塊個別發展，有色金屬、半新股挫逾1%；化工、金融、水泥、電力股偏軟；煤炭、石油、房地產、鋼鐵股則靠穩。

海關總署公布，以人民幣計，10月出口按年增長20.1%，勝市場預期增長14.2%；進口按年增26.3%，勝預期增長17.7%。10月貿易順差2336.3億元。