中國財經

螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟表示，區塊鏈和人工智能是影響未來的關鍵技術。

井賢棟出席論壇時表示，螞蟻金服正在透過區塊鏈技術，實現了在供應鏈中應收賬款的高效、可信流轉，幫助供應鏈上的小微企業更容易、更低成本地獲得融資，有效提升供應鏈協作，也協助金融機構更有效地管理風險，促進實體經濟發展。

他多次強調，金融科技要守正創新、正本清源，要用科技方式更好的服務實體經濟。

井賢棟又透露，在即將到來的天貓「雙十一」，支付寶為1.5億跨境商品提供溯源，為它們配上區塊鏈「身份證」。