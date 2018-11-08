中國財經

上證指數早段靠穩，現升6點，深成指升5點。

上證指數現報2647點，升6點或0.23%，最高見2662點，升21點或0.8%，成交559.82億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7757點，升5點或0.07%，高見7823點，升71點或0.92%，成交714.28億元。

滬深300指數報3230點，升9點或0.28%；創業板指數報1344點，跌不足1點或0.06%。

各板塊普遍走高，石油、煤炭、金融、水泥、電力、化工、鋼鐵、房地產股靠穩；半新股、有色金屬股則偏軟。