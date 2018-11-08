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國家互聯網信息辦公室副主任高翔表示，要推進工業互聯網可持續發展，推動產業數碼化，加快訊息技術創新，構築健全生態發展體系，同時強化工業互聯網的安全保障，加強國際交流合作。

高翔出席在第五屆世界互聯網大會一個論壇時提出4項建議。一是，以促進數碼經濟發展為引領，應當推動產業數碼化，利用工業互聯網新技術、新應用，對傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的改造，提高全要素生產率，釋放數碼對經濟發展的放大、疊加、倍增效應。

二是，以加快訊息技術創新為動力，與世界各國深化技術合作，在人工智能、虛擬現實、高性能計算、知識軟件化、分布式生產和3D打印等，工業互聯網的技術和要素方面共同推進進步，合作發展。

三是，以構築健全生態發展體系為基礎。在技​​術方面特別加強對人工智能、物聯網等關鍵技術的研發，打造布局優化、系統協同發展的工業互聯網核心技術生產鏈，在產業方面打通創新鏈、產品鏈、價值鏈，強化產業鏈上下游銜接互動。

四是，以強化工業互聯網安全為保障，加快完善內部安全機制、動態網格安全防禦機制、訊息和重大安全融合機制，推動工業互聯網安全技術突破，加強工業互聯網安全產業與企業培育，不斷提升工業企業對網絡安全的風險意識和部署能力，確保工業互聯網安全發展。

高翔認為，推動工業互聯網創新與突破，還要加強國際交流合作，需要各國加強多邊對話與合作，建立政府、產業聯盟、企業等多層次溝通對話機制，就工業互聯網最新發展、全球基礎設施建設、數據流動安全保障、政策法規等重大問題進行交流與合作，共同制定工業互聯網的標準規範和國際規則，構建安全、可靠、透明的工業互聯網管理體系。