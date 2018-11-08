中國財經

內地股市開市走高，上證指數高開18點。

上證指數開市報2660點，升18點或0.71%；現報2656點，升15點或0.57%。

深成指開市報7813點，升61點或0.79%；現報7802點，升50點或0.65%。

滬深300指數開市報3251點，升29點或0.93%；創業板指數開市報1357點，升12點或0.9%。

各板塊幾乎全線向上，金融、水泥、化工、鋼鐵、煤炭、石油、電力、房地產、有色金屬股靠穩；傳媒娛樂、供水供氣股則偏軟。