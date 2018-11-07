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特朗普：將與民主黨在藥價基建等合作

美國總統特朗普周三在白宮見記者，回應中期選舉結果。他呼籲民主共和兩黨合作，表示將與民主黨在基建、藥品定價等方面合作。

特朗普要求下 美司法部長塞申斯辭職

特朗普宣布，司法部長塞申斯已辭職，結束彼此逾一年的緊張關係。塞申斯在辭職信中表明，是在特朗普要求下辭職。

高通季報勝預期 市後股價揚

晶片商高通第四季淨虧4.93億美元，主要受專利權訴訟涉及法律開支，及終止收購歐洲NXP影響；每股經調整盈利90美仙，優於市場預期的83美仙。高通市後時段股價升2.4%。

中選結果未爆冷 道指收市飆545點

美國中期選舉結果未有爆冷，民主黨收復失落8年的眾議院控制權，預料未來兩年的白宮政策不會有驚嚇改變，不明朗因素掃除，道指節節攀升，一度漲565點，收市仍揚545點或2.13%；標指升2.12%；納指漲2.64%。亞馬遜抽高6.8%，藥股輝瑞攀升3.2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段回落至96.11，跌0.16%。歐羅兌美元升0.13%。

￭ 美滙偏軟，紐約期金升2.4美元或0.2%，收報每盎斯1228.7美元。

￭ 美國原油庫存連升七周，紐約期油跌0.9%，收報每桶61.67美元，創3月初以來最低。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市升1.06%；英、法國市場都漲逾1%。

￭ 意大利大型基金Banca Mediolanum：市場趨向大幅波動，有客戶考慮調走資金至境外。

￭ 紐西蘭央行維持指標利率1.75%不變，表示利率將維持在現水平直至2020年。

￭ 中國10月外滙儲備較9月減少339.27億美元，連跌三個月，數據遜預期。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9179元，較周二紐約尾市漲56點子。

會地財團:看好啟德區內前景

由會德豐地產、恒地(00012)、新世界(00017)及帝國集團組成的財團，以83.33億元投得九龍東啟德第4B區3號住宅地。財團稱看好啟德區內前景。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報26480點，較港高332點。

￭ 夜市期指收報26382點，升221點，較昨日恒指收市高水234點。

￭ 中海外(00688)首10個月累計合約物業銷售按年增25.08%。

￭ 華彩(01371)附屬夥軟銀中國等拓展金融支付技術。

￭ 中芯(00981)第三季盈利按年增2.55%，期內收入多10.52%。

￭ 致浩達(01707)主席及多名公司高層洽售共逾52%股份，周四復牌。

￭ 恒大健康(00708)旗下時穎對賈躍亭和合資公司提仲裁全面反訴，要求賈和合資公司履行合約。