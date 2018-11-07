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今日 18:20 中國財經

人幣曾失守6.94 收貶112點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)今早一度失守6.94，低見6.9445，大挫逾300點子，其後隨着美國中期選舉結果逐漸明朗下，跌幅收窄，收市跌112點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.9253，較上日下午4時30分收報6.9141，跌112點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價6.9177，走弱76點子。

離岸價(CNH)亦曾逼近6.94，低見6.9394，截至香港時間下午6時07分，離岸價報6.9113，在岸價報6.9150。

官方今日開出的中間價報6.9065，較上日中間價6.9075，上調10點子或0.01%。

分析指出，今日人民幣市場主要受美國中期選舉的選情所牽動，人民幣早段一度走弱，但隨着結果大致符合市場預期，國際市場上的風險情緒有所改善，美滙指數反覆回軟，人民幣也自日內低位回升。

人民銀行公布，中國10月外滙儲備30530.98億美元，較9月30870.25億美元，減少339.27億美元，低於市場預期30585億美元，連跌三個月。

國家外滙管理局新聞發言人王春英表示，受滙率折算和資產價格變動等因素綜合作用影響，外滙儲備規模小幅下降。展望未來，雖然外部環境仍有較多不確定因素，但中國經濟基本面穩健，具有較大韌性和應變能力，外滙儲備規模有望在波動中保持穩定。

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