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今日 17:58 中國財經

調查:雙十一購物節增速正放緩

顧問公司奧緯諮詢(Oliver Wyman)調查顯示，與去年相比，51%的中國消費者預計將在2018年「雙十一」購物節增加自己的購物支出。然而，購物節的增長速度正在放緩，消費者支出的平均增長幅度預計僅為9%。

調查亦顯示，部分消費者對「雙十一」購物節的消費意欲減低，三成的受訪者表示將減少消費。就背後的原因而言，一方面「雙十一」的折扣不再那麼吸引，另一方面全年都充斥各色各樣的商品促銷活動，消費者有更多選擇。

奧緯諮詢董事合夥人、大中華區主管彭顯倫(Jacques Penhirin)表示，雖然消費者的信心依舊強勁，但與1年前相比，他們顯然擁有更多的選擇，因此他們不會急於購物，而是尋求更多的折扣與更特別的促銷活動。從表面上看，令人感到欣慰的是，「雙十一」的整體銷售額將繼續保持增長。然而，當深入研究後就會發現，在中國市場，通過吸納新客戶推動快速銷售增長的日子已經一去不返，提升消費者的人均支出將變得愈來愈重要。

另外，調查亦發現，儘管「雙十一」當天依然是市場焦點，但愈來愈多的商品已獲提前訂購。在今年活動前一周，預購商品已佔總消費額的40%，隨着「雙十一」臨近，這比例有望進一步提升。相比之下，2017年「雙十一」購物節的預購比例僅為33%。

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