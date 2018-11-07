訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:49 中國財經

ACCA夥阿里雲拓行業數碼化轉型

特許公認會計師公會(ACCA)與阿里雲簽署策略合作協議，旨在透過深度協作，引領財會行業全面數碼化轉型。

未來，阿里雲研究中心和ACCA中國將致力就數據智能等，開展聯合研究，並舉辦培訓和交流活動。

ACCA行政總裁白容表示，面向未來的財會人才，必須擁有數碼能力，不但要了解各種數碼領域的訊息，更需要熟練運用數碼技術和策略，這將是公會與阿里雲致力實現的重要目標。

阿里巴巴集團副總裁劉松認為，財務分析與業務數據密切相關，相信在雲計算和大數據的背景下，推動業務創新。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。