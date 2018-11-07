中國財經

特許公認會計師公會(ACCA)與阿里雲簽署策略合作協議，旨在透過深度協作，引領財會行業全面數碼化轉型。

未來，阿里雲研究中心和ACCA中國將致力就數據智能等，開展聯合研究，並舉辦培訓和交流活動。

ACCA行政總裁白容表示，面向未來的財會人才，必須擁有數碼能力，不但要了解各種數碼領域的訊息，更需要熟練運用數碼技術和策略，這將是公會與阿里雲致力實現的重要目標。

阿里巴巴集團副總裁劉松認為，財務分析與業務數據密切相關，相信在雲計算和大數據的背景下，推動業務創新。