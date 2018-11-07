中國財經

上證指數早段維持偏軟，現跌9點，深成指跌16點。

上證指數現報2650點，跌9點或0.35%，最低見2645點，跌13點或0.52%，成交608.75億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7774點，跌16點或0.21%，低見7750點，跌40點或0.52%，成交790.3億元。

滬深300指數報3232點，跌10點或0.32%；創業板指數報1350點，升1點或0.08%。

各板塊個別發展，金融、石油、水泥、煤炭、房地產、鋼鐵股偏軟；有色金屬股漲逾1%；化工、電力股則靠穩。