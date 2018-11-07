中國財經

上證指數高開不足1點後偏軟。

上證指數開市報2659點，升不足1點或0.02%；現報2653點，跌5點或0.21%。

深成指開市報7783點，跌8點或0.1%；現報7763點，跌27點或0.35%。

滬深300指數開市報3243點，升不足1點或0.02%；現報3235點，跌7點或0.22%。

創業板指數開市報1349點，升不足1點或0.04%；現報1345點，跌3點或0.24%。

各板塊個別發展，石油、煤炭、鋼鐵、金融、電力、水泥股偏軟；房地產、有色金屬、化工股則靠穩。