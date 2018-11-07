中國財經

國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制。

人民銀行主管的《金融時報》發表文章稱，這表明中國堅定改革開放和經濟轉型的決心，彰顯多層次資本市場增量改革的信心，是落實創新驅動和科技強國戰略、推動高質量發展、支持上海國際金融中心和科技創新中心建設的重大改革舉措。

文章指出，借助上交所設立科創板的契機，實際上強調科技創新仍然是未來社會經濟發展的主基調，這必將給中國資本市場的生態帶來巨大改變。

科創板的設立對於支持創新型企業融資具有重要作用，對扶持創新、轉化產業成果、實現國家創新驅動發展等將起到積極作用。科創板推出，一方面增加企業對接資本市場的選擇；另一方面，拓寬了VC/PE等創投機構的退出渠道，在一定程度上意味一級市場更為活躍，預計中小企業融資難、融資貴問題將有所緩解。

設立科創板並試點註冊制，中國資本市場有望迎來科技細分領域龍頭企業，彌補類似過去「BATJ」海外上市的遺憾，市場包容性將得到進一步增強。

文章認為，科創板在增量試點、循序漸進、把握好試點的力度和節奏的情況下，對A股現有板塊的影響將會降至最低。隨着後續優質高科技創新企業上市，反而有利於吸引更多資金入市，從長遠角度看，將有利於整個A股市場。展望未來，隨着資本市場各項改革的陸續推進，A股市場「去偽存真」、優勝劣汰的趨勢不可逆。