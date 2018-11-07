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美國滙豐客戶資料上月遭駭客入侵

路透在倫敦引述滙控(00005)監管文件稱，美國滙豐的客戶賬戶今年10月被駭客入侵，賬戶資料遭到駭客訪問。

歐盟:倘意國不修訂預算 或考慮制裁

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯稱，歐委會正考慮，若意大利本月13日前不修改其預算案，可能對意大利實施制裁。

美國中期選舉 大批選民排隊投票

美國中期選舉周二正式開始，由於時差關係，東岸地區率先投票，大批選民在當地時間清晨6時，已經前往票站排隊。

美國兩黨選舉對決 道指高收173點

市場寄望美國中期選舉結果，有助降低未來政局的不確定性，美股道指一度漲190點，收市仍升173點或0.68%；標指高收0.63%；納指尾段曾輕微轉跌，但收市亦反彈0.64%。科技股建功，Facebook、亞馬遜、蘋果及Alphabet反彈0.85%至1.31%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部調查(JOLTS)顯示，經季節調整，9月職位空缺跌至700.9萬個，預期為708.5萬個。

￭ 紐約期金回落6美元或0.5%，收報每盎斯1226.3美元，跌至近一周低位。

￭ 紐約期油與布蘭特期油收市都挫1.4%，紐油為連續第七個交易日下滑。

￭ 貝萊德(Blackrock)慕尼黑多個辦事處據報遭德國檢察機構搜查，涉2007至2011年騙稅調查。

￭ 觀望美國中期選舉及地緣政局，泛歐股指Stoxx 600收市回吐0.26%。

￭ 蘋果代工廠鴻海據報擬調配中國僱員，到興建中的美國威斯康星州新廠，因為難以在美國找到合適人手。

￭ MSCI明晟據報研究調整中國A股權重，由目前的5%提高至20%，計劃明年3月前宣布。

￭ 李克強為波黑舉行的「中國-中東歐國家創新合作大會」致賀信，稱中方續推進與中東歐國家「16+1合作」。

￭ 國務委員兼外長王毅在京會見微軟創辦人蓋茨，冀助推動中美關係。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣兌美元(CNH)報6.9235元，較周一紐約尾市低109點子。

【新股追蹤】HON CORP暗盤收升34%

HON CORP(08259)周三掛牌，交易資料顯示，暗盤曾高見0.7元，較招股價升40%；收報0.67元，高34%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報26038點，較港低81點。

￭ 夜市期指收報26026點，跌10點，較昨日恒指收市低水95點。

￭ 騰訊旗下《王者榮耀》未成年用戶單日在線時間，較去年高峰期降約52.3%。

￭ 工行(01398)推出3隻民營企業債券融資支持工具。

￭ 廣汽(02238)首10個月累計汽車銷量175.71萬輛，按年增6.99%。

￭ 比亞迪(01211)10月汽車銷量按月增1.22%；其中，新能源車按月微跌0.85%。

￭ 九建(00034)油塘海傲灣周二停售112伙，以招標形式發售134伙，11月10日至30日期間每日招標截標。

￭ 越秀地產(00123)首10個月累計合同銷售按年增約37.49%，佔今年目標的80%。

￭ 中原地產：10月居屋買賣連跌5個月，宗數創有紀錄以來逾23年歷史新低，金額創逾兩年半新低。

￭ 漢能薄膜發電(00566)董事會同意大股東私有化建議。

￭ 金管局：截至10月底，「轉數快」共錄得159萬個登記，首月處理約332.91億元交易。

￭ 政務司司長張建宗在日內瓦出席聯合國人權會議，指外界對香港人權的關注是出於誤解。