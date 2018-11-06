中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)在上日挫368點子後，今日反彈124點子，中段一度收復6.91關口，高見6.9096。

人民幣兌美元在岸價收報6.9141，較上日下午4時30分收報6.9265，升124點子或0.18%；較晚上11時30分最後成交價6.9262，走強121點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升穿6.91，高見6.9087，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.9169，在岸價報6.9151。

官方今日開出的中間價報6.9075，較上日中間價6.8976，下調99點子或0.14%。

交易員指出，美國中期選舉結果難料，為人民幣滙率增添不確定性，整體交投波動不算大；雖然年底前企業結滙情緒略有上升帶來支撐，但市場仍偏謹慎，目前聚焦美國中期選舉結果。

另有交易員認為，中美貿易前景大幅惡化可能性降低，跟7元大關的空間拉大後，人民幣滙率超調風險下降，加上首屆中國國際進口博覽會的召開，滙率預期有趨穩跡象，離岸與在岸價的3個月期風險逆轉指標大幅下降，但仍需觀察美國中期選舉後的美元表現以及客盤動向。

人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿早前接受外電訪問時表示，人民幣滙率破「7」與否並不重要，現在資本外流的壓力比兩年前已經小得多，又指「7」這點位並不是那麼關鍵。

另外，人民銀行貨幣政策二司司長霍穎勵表示，從人民幣在國際上的使用看，人民幣和美元、英鎊、日圓等國際貨幣籃子相比，還有很大發展空間。隨着中國經濟進一步發展，面臨的挑戰也會得到進一步克服，人民幣國際化前景非常廣闊，人民幣跨境使用空間將愈來愈大。