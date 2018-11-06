訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:58 中國財經 即巿股評

瑞銀料國家隊資金短期不太可能撤離A股

放大圖片

瑞銀證券認為，中國「國家隊」資金短期內不太可能撤離A股市場。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，中證監近期已表態，「國家隊」相關機構持有的股票，不但沒有減持，反而有所增加，相信近期股市波動較大，部分「國家隊」實體或已藉着ETF入市以穩定市場。

他稱，「國家隊」短期撤離A股的可能性微乎其微。在市場劇烈波動時，其持有的大量金融股或有助維穩市場，而歷史數據顯示其有逆勢操作的傾向。

該行估計，截至第三季末，「國家隊」持股的市值約1萬億元人民幣，佔全部A股自由流通市值5.5%，按季持平。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。