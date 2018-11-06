中國財經 即巿股評

瑞銀證券認為，中國「國家隊」資金短期內不太可能撤離A股市場。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，中證監近期已表態，「國家隊」相關機構持有的股票，不但沒有減持，反而有所增加，相信近期股市波動較大，部分「國家隊」實體或已藉着ETF入市以穩定市場。

他稱，「國家隊」短期撤離A股的可能性微乎其微。在市場劇烈波動時，其持有的大量金融股或有助維穩市場，而歷史數據顯示其有逆勢操作的傾向。

該行估計，截至第三季末，「國家隊」持股的市值約1萬億元人民幣，佔全部A股自由流通市值5.5%，按季持平。