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今日 15:16 中國財經

李克強晤拉加德 有序擴大金融市場開放

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國務院總理李克強今早在中南海紫光閣會見國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德(Christine Lagarde)。

李克強表示，在當前全球經濟不穩定不確定因素增多、保護主義抬頭等背景下，中方願同國際貨幣基金組織等主要國際經濟機構密切溝通協調，推動國際經濟合作、自由貿易發展，給世界經濟復甦進程和金融市場注入穩定力量。

李克強指出，習近平主席在首屆中國國際進口博覽會上再次向世界表明，中國對外開放的決心堅定不移。中國將以實際行動加以推進。在金融領域，將在繼續保持金融穩定的同時，自主有序擴大金融市場開放，特別是在銀行、證券、基金、期貨和人身險等領域，推動盡早實現外資全控股、全牌照開放。

他表示，中國將實施更大力度的簡政、減稅、降費，降低市場交易成本。貨幣政策不會搞「大水漫灌」，而是要更有針對性地支持民營企業和小微企業發展。

拉加德稱，國際貨幣基金組織已感受到中國支持自由貿易、進一步擴大開放的堅定信心，對中國正在推進的改革開放，特別是金融市場開放目標、時間表和領域感到振奮。

拉加德指出，當前國際社會對貿易緊張局勢帶來的影響感到關切，密切關注債務、可持續性等問題。國際貨幣基金組織願同中方加強溝通協調，共同維護國際金融穩定和國際經濟可持續發展。

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