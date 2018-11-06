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今日 15:10 中國財經

調查:中國消費者採用新科技領先全球

畢馬威調查發現，中國消費者在採用新科技方面領先全球。

調查顯示，超過半數受訪中國消費者表示對新科技非常感興趣，每當有新產品推出市場便會率先購買，比例遠高於全球平均的29%。

另外，受訪中國消費者對使用人工智能(AI)、語音和機器學習等新科技更感興趣，他們亦比全球消費者更習慣只在網上購物。

畢馬威中國全球戰略服務合夥人兼消費品零售行業諮詢業務主管林偉表示，數碼化轉型目前迫在眉睫，認為零售商必須創建一個真正互聯的企業，利用數據的力量發展業務。

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