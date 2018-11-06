訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:25 中國財經

肖亞慶:歡迎國內外企業參與央企改革

放大圖片

國資委主任肖亞慶表示，真誠歡迎國內外企業參與中央企業改革，通過股權合資等方式，在產業轉型升級方面戰略合作，分享中央企業改革的成果。

他在進博會的論壇上指出，央企應當堅持市場化方向，堅持開放合作，主動融入全球市場，使國際化合作走向深入。

肖亞慶稱，當前，央企與外資企業建立了緊密的合作夥伴關係，積極與外資開展供應鏈合作，與他們成為了不可或缺的生意夥伴。

進出口方面，他表示，央企與外資企業展開貿易往來和密切交流，進出口品種日益豐富，交易量和交易額持續增加。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。