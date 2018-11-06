中國財經

國資委主任肖亞慶表示，真誠歡迎國內外企業參與中央企業改革，通過股權合資等方式，在產業轉型升級方面戰略合作，分享中央企業改革的成果。

他在進博會的論壇上指出，央企應當堅持市場化方向，堅持開放合作，主動融入全球市場，使國際化合作走向深入。

肖亞慶稱，當前，央企與外資企業建立了緊密的合作夥伴關係，積極與外資開展供應鏈合作，與他們成為了不可或缺的生意夥伴。

進出口方面，他表示，央企與外資企業展開貿易往來和密切交流，進出口品種日益豐富，交易量和交易額持續增加。