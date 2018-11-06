中國財經

A股午後維持跌幅逾1%。

上證指數現報2638點，挫26點或1.01%，最低見2636點，挫29點或1.1%，成交884.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7712點，挫126點或1.61%，低見7701點，挫137點或1.75%，成交1087.28億元。

滬深300指數報3218點，挫44點或1.37%；創業板指數報1329點，挫19點或1.46%。

各板塊普遍走低，半新股挫逾6%；金融、化工、水泥、煤炭股挫逾1%；有色金屬、電力、石油、鋼鐵、房地產股偏軟；開發區則漲逾5%。