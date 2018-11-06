中國財經

滙豐就中國消費市場趨勢和未來前景發表調查報告，對高質素生活的追求，是中國消費呈現出的一大新趨勢，有已向內地出口的受訪企業表示，內地消費者在購物時，最看重的是品質和安全。

調查於今年9月在全球11個主要市場進行，涵蓋亞洲、歐洲、北美和中東等主要地區，訪問了超過1200家已開展或正考慮向中國內地出口的海外企業。

受訪企業認為，科技相關的產品和服務，在內地的銷售將錄得最高的增長，顯示愈來愈多內地消費者受過良好教育、熟練運用互聯網，促使他們對能夠提升生活質素的產品需求上升。

另外，在內地消費者當中，「90後」已成為消費新力軍，有近四成企業認為未來最強勁的銷售增長動力將來自「90後」，而認為來自「80後」和「00後」的則各佔23%。

內地市場龐大而複雜，對國際企業而言自然不乏挑戰。已向內地出口的受訪企業認為，拓展內地市場面臨的最大挑戰是了解當地商業文化，而其他挑戰包括為迎合內地市場需求，而度身訂造產品和服務、達到內地合規要求等。

滙豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，內地消費者的轉變不單止是變得更富裕，而且他們更注重健康、環保、品牌的聲譽和質素。

滙豐亞太區工商金融主管戴子華認為，中國經濟快速增長，反映內地消費者正在改寫世界貿易的版圖，和國際企業的中國業務策略，事實上，單憑「中國製造」並不足夠，要在未來的商業競爭中勝出，聚焦「為中國製造」方為重要的制勝之道。