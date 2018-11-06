中國財經

MSCI明晟預料，計劃明年將中國內地股票在其全球基準指數中的權重由5%提高至20%，可能會吸引逾800億美元(6240億港元)的新外國投資進入中國。

路透引述MSCI亞太研究部指出，最初預計這將吸引660億美元(5148億港元)資金，但截至目前流入的資金量遠高於預期，約15%至20%的資金流來自於追蹤其指數的被動資金。

今年9月，MSCI就進一步提高中國A股在MSCI指數中權重展開諮詢，建議將A股的納入因數由目前的5%提高至20%，分別在明年5月和8月的MSCI例行評審中實施。