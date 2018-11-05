中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市大挫368點子，中段一度跌穿6.93，低見6.9324。

人民幣兌美元在岸價收報6.9265，較上日下午4時30分收報6.8897，大跌368點子或0.53%；較晚上11時30分最後成交價6.8870，走弱395點子。

離岸價(CNH)失守6.92，低見6.9284，截至香港時間下午5時38分，離岸價報6.9267，在岸價報6.9298。

官方今日開出的中間價第二日大幅上調，報6.8976，較上周五中間價6.9371，大幅上調395點子或0.57%。

交易員指出，客盤逢低購滙加上此前部分頭寸止蝕，促使人民幣走弱；貿易前景不明朗背景下，滙率料仍偏弱，但滙率風險已經大大下降。

另有交易員認為，對中美貿易前景並不感到十分樂觀，近期美國總統特朗普的緩和表態更像是為本周馬上要進行的中期選舉拉票，人民幣未來仍有可能承壓；近期市場更多受事件驅動，操作難度明顯上升，但人民幣走向仍將參考美元走向和市場供需變化。

中國國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕儀式上稱，目前中國經濟發展遇到突出的矛盾和問題，正在採取措施積極加以解決，成效已經和正在顯現出來；相信只要保持戰略定力，全面深化改革開放，下大氣力解決存在的突出矛盾和問題，中國經濟一定能夠加快轉入高質量發展軌道。