中國財經

內地股市個別發展，上證指數在上周五(2日)漲2.7%、連升4日後，今日回吐11點。兩市成交合計縮減近13%至3936億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開11點後走軟，中段一度低見2639點，挫37點或1.39%，尾段跌幅收窄，收市報2665點，跌11點或0.41%，成交1685.89億元。

深成指亦反覆下滑，收報7839點，跌28點或0.36%，最低見7733點，挫134點或1.71%；高見7895點，升28點或0.36%，成交2250.11億元。

滬深300指數報3262點，跌27點或0.83%；創業板指數報1348點，升不足1點或0.04%。

分析師表示，今日國家主席習近平在首屆進博會上宣布將在上交所設立科創板並試點註冊制，市場預期對流動性有一定衝擊。受此影響，創業板指數先揚後抑，中段跳水，帶動滬指震盪下跌，金融股和消費股走弱也對大市形成拖累。而受上海自貿區將增設新片區的消息，刺激上海本地股特別是自貿區板塊整體走強。

各板塊普遍上揚，開發區股漲近5%；石油股漲2%；房地產股漲1%；化工、水泥、電力、煤炭、鋼鐵股靠穩；釀酒股則挫逾2%；半新股挫逾1%；金融、有色金屬股偏軟。

國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上提出，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。