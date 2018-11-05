中國財經

台灣股市，加權指數收報9889點，跌16點或0.17%，失守9900點關口。

台股今早低開49點，其後反覆偏軟，尾段跌幅收窄，最低見9786點，終止連續5日上升。其中，泥窯股挫3.04%，金融紡織股挫1.23%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨美股上周五反覆回吐，其中納指挫逾1%，因中美貿易爭拗有望緩和的消息對美股的刺激作用有限，且白宮經濟顧問庫德洛更否認，獲指示要起草對華貿易方案，白宮多名官員亦稱並無跡象顯示兩國短期內能達成貿易協議，拖累台股走軟。