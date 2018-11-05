中國財經 時事脈搏

國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上致詞時表示，弱肉強食、贏者通吃是一條愈走愈窄的死路。中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。大海有風平浪靜之時，也有風狂雨驟之時。沒有風狂雨驟，那就不是大海了。狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。面向未來，中國將永遠在這裏。

習近平指出，當前，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。前三季度，中國國內生產總值增長6.7%，其中第三季度增長6.5%，符合預期目標。全年糧食產量可望保持在1.2萬億斤以上。城鎮新增就業1107萬人，提前完成全年目標。從經濟增長、就業、物價、國際收支、企業利潤、財政收入、勞動生產率等主要指標看，中國經濟運行都處於合理區間，為實現全年目標任務打下了重要基礎。同其他主要經濟體相比，中國經濟增長仍居世界前列。

他又稱，對中國經濟發展前景，完全可以抱着樂觀態度。中國經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中向好的總體勢頭沒有改變。中國宏觀調控能力不斷增強，全面深化改革不斷釋放發展動力。隨着共建「一帶一路」扎實推進，中國同「一帶一路」沿線國家的投資和貿易合作加快推進。中國具有保持經濟長期健康穩定發展的諸多有利條件。

習近平表示，在當前國際國內經濟形勢下，中國經濟發展也遇到了一些突出矛盾和問題，一些領域不確定性有所上升，一些企業經營困難增多，一些領域風險挑戰增大。總體看，這些都是前進中遇到的問題，中國正在採取措施積極加以解決，成效已經或正在顯現出來。他相信，只要保持戰略定力，全面深化改革開放，深化供給側結構性改革，下大氣力解決存在的突出矛盾和問題，中國經濟就一定能加快轉入高質量發展軌道。