中國財經 時事脈搏

國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式致詞時表示，為進一步擴大開放，中國將在以下幾方面加大推進力度。第一，激發進口潛力，中國將進一步降低關稅，提升通關便利化水平，削減進口環節制度性成本，加快跨境電子商務等新業態、新模式發展。

第二，持續放寬市場准入。4月份宣布的放寬市場准入各項舉措，目前已基本落地。中國正在穩步擴大金融業開放，持續推進服務業開放，深化農業、採礦業、製造業開放，加快電訊、教育、醫療、文化等領域開放進程，特別是外國投資者關注、國內市場缺口較大的教育、醫療等領域也將放寬外資股比限制。預計未來15年，中國進口商品和服務將分別超過30萬億美元和10萬億美元。

第三，營造國際一流營商環境。中國將加快出台外商投資法規，完善公開、透明的涉外法律體系，全面深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度。中國將尊重國際營商慣例，對在中國境內註冊的各類企業一視同仁、平等對待。中國將保護外資企業合法權益，堅決依法懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產權行為，提高知識產權審查質量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。

第四，打造對外開放新高地。中國將支持自由貿易試驗區深化改革創新，持續深化差別化探索，加大壓力測試，發揮自由貿易試驗區改革開放試驗田作用。中國將抓緊研究提出海南分步驟、分階段建設自由貿易港政策和制度體系，加快探索建設中國特色自由貿易港進程。

第五，推動多邊和雙邊合作深入發展。中國願推動早日達成區域全面經濟夥伴關係協定，加快推進中歐投資協定談判，加快中日韓自由貿易區談判進程。中國將認真實施2018年中非合作論壇北京峰會提出的八大行動，將繼續推進共建「一帶一路」，堅持共商共建共享，同相關國家一道推進重大項目建設。