中國財經 時事脈搏

首屆中國國際進口博覽會在上海開幕，國家主席習近平在開幕式上致詞表示，世界上的有識之士都認識到，經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，為世界經濟發展提供了強勁動力。說其是歷史大勢，就是其發展是不依人的意志為轉移的。人類可以認識、順應、運用歷史規律，但無法阻止歷史規律發生作用，歷史大勢必將浩蕩前行。

他指出，回顧歷史，開放合作是增強國際經貿活力的重要動力。立足當今，開放合作是推動世界經濟穩定復甦的現實要求。放眼未來，開放合作是促進人類社會不斷進步的時代要求。大道至簡，實幹為要。面對世界經濟格局的深刻變化，為了共同建設一個更加美好的世界，各國都應該拿出更大勇氣，積極推動開放合作，實現共同發展。

他說，各國應該堅持開放融通，拓展互利合作空間。各國應該堅持創新引領，加快新舊動能轉換，創新是第一動力，只有敢於創新、勇於變革，才能突破世界經濟發展瓶頸。各國應該把握新一輪科技革命和產業變革帶來的機遇，加強數字經濟、人工智能、納米技術等前沿領域合作，共同打造新技術、新產業、新業態、新模式。各國應該堅持包容普惠，推動各國共同發展。

他強調，過去40年中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國經濟實現高質量發展也必須在更加開放的條件下進行。他重申，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。中國推動更高水平開放的腳步不會停滯。中國推動建設開放型世界經濟的腳步不會停滯。中國推動構建人類命運共同體的腳步不會停滯。