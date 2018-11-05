中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)早段跌穿6.91，低見6.9166，現時跌逾200點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.9127，較上周五(2日)下午4時30分收報6.8897，跌230點子或0.33%；較晚上11時30分最後成交價6.8870，走弱257點子。

離岸價(CNH)亦一度失守6.91，低見6.9118，最新報6.9097。

官方今日開出的中間價第二日大幅上調，報6.8976，較上周五中間價6.9371，大幅上調395點子或0.57%。