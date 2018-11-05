中國財經

內地股市在上周五(2日)高收2.7%、連升4日後，今早開市回吐，上證指數低開11點。

上證指數開市報2665點，跌11點或0.41%；現報2664點，跌12點或0.46%。

深成指開市報7831點，跌35點或0.45%；現報7829點，跌37點或0.48%。

滬深300指數開市報3269點，跌20點或0.63%；創業板指數開市報1347點，跌不足1點或0.06%。

各板塊普遍走軟，釀酒、金融、水泥、有色金屬、鋼鐵、石油、煤炭、房地產、電力、化工股偏軟；半新股則漲逾3%。