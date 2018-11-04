中國財經

首屆中國國際進口博覽會明日在上海國家會展中心舉行，國家主席習近平將會出席開幕儀式，並發表演講，之後將會與中外領導人一同參觀國家館。

今屆進博會邀請了150個國家和地區的政要、工商界人士及有關國際組織負責人與會，參展的有82個國家和3個國際組織，參加企業展的包括高通、通用電氣等美國公司。

行政長官林鄭月娥上午啟程到上海，出席進博會開幕式，亦會視察香港館及參觀香港企業和團體的展區。商務及經濟發展局局長邱騰華早前透露，香港館以「香港進」為主題，「進」字代表進口貿易，亦有先進、進步等的含意。