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人民銀行前行長周小川表示，中國面臨着人民幣國際化的機遇，認為國際化的機遇是提前到來，也是由於全球金融危機而創造了一個空間。

周小川出席論壇時指出，當時在危機情況下，傳統的硬通貨不太穩定，不斷出問題，流動性得不到解決，所以中國周圍的貿易夥伴、投資夥伴，當時是從南韓開始，紛紛要求和中國央行之間建立貨幣互換，以及提供流動性和提供穩定、信心的支持，因此就開始了所謂人民幣本幣互換的過程。這個過程在人民銀行來講，當時叫做跨境人民幣貿易結算和投資，提供這個便利。

2014年後，由中國政府開始採納了所謂國際化的提法，就是人民幣國際化的提法，而國際化的要求是貨幣能夠自由使用，可兌換程度相對較高。其後於2016年，國際貨幣基金(IMF)接受人民幣進入IMF的一籃子貨幣，特別提款權以後，等於也是在全球不斷觀察人民幣自由使用的程度、可兌換程度的提高。

在國際經濟形勢方面，周小川表示，由於貿易爭端的解決，甚至是貿易戰或者關稅壁壘增強，目前大家很少有人真正預測到它是怎麼走的，也很少有人能夠準確的估計未來會走向那裡，它也是一場博弈，也是對中國經濟金融分析的一個挑戰。

另外，從資源配置效率的角度，來計算當前貿易爭端保護主義可能對全球經濟增長、對具體每個國家的經濟增長所能夠帶來的影響，同時會導致整個資源配置效率下降。