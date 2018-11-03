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特朗普再稱中美貿易磋商有很大進展

美國總統特朗普再度提出，與中國的貿易磋商有很大進展。他的說法與白宮經濟顧問庫德洛的說法顯得不一致，庫德洛表示，並無所稱的可能達成貿易協議。

貿易前景惹猜測 道指高開低收上落500點

中美貿易爭拗有望緩和，刺激美股道指初段揚198點，但庫德洛否認官員獲指示要起草對華貿易方案的報道，道指曾急挫301點，全日高、低位點數波幅擴至500點，其後特朗普再稱，與中國的貿易磋商有很大進展，與幕僚口徑不一致，道指借勢上行，收市只跌109點或0.43%；標指低收0.63%；納指則下滑1.04%。美國新增職位強勁，聯儲局12月再加息已無懸念，亦利淡美股。蘋果手機銷售遜預期，收市瀉6.6%，同樣拖累大市。

阿里巴巴次季多賺6% 勝預期

阿里巴巴第二財季盈利按年增6.17%，經調整每股盈利9.6元人民幣，高於預期的7.43元。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10月大增25萬份職位，遠超預期，失業率維持3.7%，平均時薪按年急增3.1%；9月貿赤按月升1.3%，比預期高，對華逆差增4.1%；9月工廠訂單按月升0.7%，勝預期。

￭ 美國10年期國債孳息尾段抽升9個基點，高見3.223厘。

￭ 美滙指數先跌後漲，尾段報96.45，倒升0.16%；歐羅跌0.15%，報1.1394美元。

￭ 紐約期金先升後跌，收市回落5.3美元或0.4%，本周累計跌0.2%。

￭ 布蘭特期油收市跌少於0.1%，紐約期油下滑0.9%。

￭ Tesla在監管文件預計，未來兩年在工廠和設備上投資最多60億美元，計劃在上海生產Model 3，初始產量為每周3000輛。

￭ 埃克森美孚第三季盈利按年增57.18%，每股盈利勝預期。

￭ 雪佛龍第三季淨利潤按年增2.07倍，每股盈利勝預期，期內日均油產量創新高。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市揚0.28%，德國、法國分別升0.44%、0.32%，英國跌0.29%。

￭ 外管局副局長張新在研究會指出，近期外資加速流入中國股、債市。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8981元，較周四紐約尾市漲190點。

李嘉誠再斥6840萬增持長實

長和系資深顧問李嘉誠再度增持長實集團(01113)。港交所披露，李嘉誠基金會分別於10月30日及31日，共增持132萬股，涉資約6840.51萬元。

【新股追蹤】龍資源暗盤價收升8%

龍資源(01712)下周一掛牌，交易資料顯示，暗盤曾高見2.35元，收報2.2元，較招股價升8.37%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報26066點，較港收市低419點。

￭ 夜市期指收報25867點，跌626點，較昨日恒指收市低水619點。

￭ 騰訊(00700)有份投資的內地微眾銀行，部分股權在淘寶拍賣。該行估值增至約1470億人民幣。

￭ 富智康(02038)預期首三季綜合淨虧損約5.75億美元，全年虧損或大增。

￭ 新濠國際(00200)早前分拆Studio City美國上市，持有4手或以上股份的合資格股東，可獲派1股美國預託股份或選擇收取現金。

￭ 民眾金融科技(00279)預期中期虧損淨額約17.65億元。

￭ 翠華(01314)預期中期盈利大減逾五成。