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今日 18:43 中國財經

CNH漲逾480點子 升穿6.87關

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美元大跌及中美貿易爭端前景明顯好轉，刺激人民幣滙價繼續飆升，離岸價(CNH)漲逾480點子，升穿6.87關。

截至本港時間傍晚6時39分，離岸人民幣兌美元報6.8671。每百港元兌人民幣報87.91。

在岸人民幣兌美元報6.8781，高見6.878。

有交易員指出，中午左右傳出特朗普已要求美方官員為可能與中國達成的貿易協議草擬相關條款這一消息，迅速推動股滙雙升，市場預期進一步分化，日內波動擴大至近500點，不過這一走勢能否延續仍取決於多重因素。

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