中國財經

中美貿易僵局有望打破，人民幣兌美元在岸價(CNY)收市飆升近600點子，一度收復6.89關口，並創自9月28日以來的新高，最高曾見6.8845。

人民幣兌美元在岸價(CNY)收報6.8897，較上日下午4時30分收報6.9496，大漲599點子或0.86%；較晚上11時30分最後成交價6.9199，走強302點子。

離岸價(CNH)更曾逼近6.88關口，高見6.8801，截至香港時間下午5時42分，離岸價報6.8810，在岸價6.8921。

官方今日開出的中間價報6.9371，較上日中間價6.9670，大幅上調299點子或0.43%，上調幅度是8月28日以來最大。

交易員指出，美元大跌及中美貿易爭端前景明顯好轉，尤其是中午左右傳出特朗普已要求美方官員為可能與中國達成的貿易協議草擬相關條款這一消息，迅速推動股滙雙升，市場預期進一步分化，日內波動擴大至近500點，不過這一走勢能否延續仍取決於多重因素。

另有交易員認為，今日人民幣中間價反應比較正常，也向市場傳遞，人民幣可升可貶；若結合近期內外部環境變化，不排除人民幣借勢出現一輪快速反彈的可能，起碼波動率會明顯上行，不會重覆之前兩個月的平穩走勢。

中美貿易緊張局勢有望緩和，外電引述消息人士透露，美國總統特朗普希望在本月底阿根廷舉行的G20上，與中國國家主席習近平達成貿易協議，他已要求美國要員開始起草潛在的條款。

此前，習近平應約與特朗普通電話。新華社引述習近平表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。