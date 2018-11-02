中國財經

人民銀行發布《中國金融穩定報告(2018)》，提到2017年以來，特別是進入2018年，世界政治經濟格局發生深度調整變化，外部不確定性的增加，令中國經濟金融體系面臨的外部環境日趨複雜。

報告指出，目前和今後一段時期，影響和威脅全球金融穩定的風險因素在增加，特別是全球貿易保護主義抬頭，由美國挑起的經貿摩擦，對全球及中國宏觀經濟和金融市場構成負面影響。同時，美國等主要發達經濟體貨幣政策調整，也可能引發全球流動性收緊，並對新興市場國家形成外溢效應。

國內方面，中國經濟金融體系中多年累積的周期性、體制機制性矛盾和風險正在水落石出，經濟運行中結構性矛盾仍較突出。調整體制機制性因素需要一個過程，化解潛在的風險隱患需要付出一定成本，任務依然艱巨。

展望2019年，全球經濟和金融市場仍存在較大不確定性，中國經濟由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，一些「灰犀牛」性質的金融風險可能仍將釋放，但中國經濟體量大、市場大、韌性強等基本態勢沒有變，中國堅持市場化方向、堅持改革開放的基本政策取向沒有變，也不會變。

可以預期的是，2019年中國宏觀經濟金融政策的前瞻性、靈活性進一步提高，協調性、有效性進一步增強，中國金融改革的深度廣度將會進一步拓展，對外開放的步伐只會加快不會放緩。