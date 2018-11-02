中國財經

中國證券業協會公布，本周三協會組織召開「證券行業支持民營企業發展系列資產管理計劃」發起人會議，11家證券公司就255億元人民幣出資規模簽署了發起人協議，作為共同發起人發起行業系列資產管理計劃。

協議約定系列資管計劃應當專項用於幫助有發展前景的上市公司紓解股權質押困難，以提供流動性支持的財務投資為主要手段，以保持上市公司控制權和治理結構相對穩定為主要目標。

下一步，協會將積極引導各證券公司採用多樣化的方式，研究解決民營企業、中小企業發展中遇到的困難，激發市場活力，促進資本市場長期健康發展。