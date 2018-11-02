中國財經

中美貿易衝突有望化解，內地股市收漲。上證指數連續4日走高，收升2.7%，逾三周新高。市場交投熾熱，兩市成交合計增加近18%至4513億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升2.99%，連升兩個星期，累計升126點或4.94%。

上證指數今早高開1.65%後維持走高，午後升勢擴大，以全日最高位收市，收報2676點，漲70點或2.7%，成交2078.62億元。

深成指亦高開高走，飆升近4%，以全日最高位收市，收報7867點，漲299點或3.96%，成交2434.18億元。

滬深300指數報3290點，漲113點或3.56%；創業板指數報1348點，漲61點或4.82%。

分析師表示，最高層連續給市場喊話，加上中國國家主席習近平與美國總統特朗普通電話都表達了對解決兩國激烈貿易爭端的樂觀態度，引發股市及滙市快速反彈，A股高開高走，市場情緒大幅改善，市道有開始轉強跡象。

各板塊全線造好，釀酒股漲逾5%；化工、金融股漲逾3%；電力、煤炭、石油、鋼鐵、水泥、有色金屬股漲逾2%；房地產股亦漲逾1%。

習近平周四應約與特朗普通電話。新華社引述習近平表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。特朗普則表示，重視同習近平的良好關係，兩國元首經常直接溝通非常重要，要保持經常聯繫，期待與習近平在阿根廷二十國集團峰會(G20)期間再次會面，可以深入探討一些重大問題。

另外，外電引述消息人士透露，特朗普希望在G20上與習近平達成貿易協議，他已要求美國要員開始起草潛在的條款。