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今日 14:13 中國財經

人大財經委倡必要時提高赤字率至3%

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全國人大常委會委員、財經委副主任委員尹中卿在論壇上表示，中國財政政策應當更加積極，必要時可考慮將赤字率從2.6%提高至3%左右，加大財政政策對穩增長、防風險的支持力度。

經濟觀察網引述尹中卿表示，貨幣政策要保持穩健中性、鬆緊有度，維護M2和社融壓降後的平穩，縮小去槓桿下資管變局帶來的融資缺口，進一步疏通傳導渠道，優化信貸結構，確保流動性合理充裕。

他又稱，研究準備好人民幣供給機制與美元脫鈎的預案，防範美國縮表、升息、特別是經貿摩擦等外部衝擊所導致的融資斷崖和資金鏈條斷裂。

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